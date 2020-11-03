Сергей Аксёнов принял участие в мероприятии по случаю финала конкурса «Большая перемена» в «Артеке»

Сергей Аксёнов принял участие в мероприятии по случаю финала всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». По мнению Главы Крыма, конкурс дает уникальные возможности:

Это возможность в полной мере проявить себя, свои таланты и способности, делать самостоятельный выбор и принимать ответственные решения, общаться с настоящими профессионалами, ведущими экспертами в самых разных отраслях.

Глава РК также поблагодарил наставников, педагогов, родителей – всех, кто вел к успеху, особо подчеркнув при этом, что опыт, полученный в результате участия в конкурсе, обязательно пригодится в жизни, и что будущее нашей страны в надежных руках.

Пусть «Большая перемена» станет стартом в будущее, — резюмировал Аксёнов.

Напомним, что конкурс «Большая перемена» – проект платформы Президента «Россия – страна возможностей». Конкурс, цель которого дать возможность каждому школьнику найти себя и раскрыть свои сильные стороны, стартовал в марте этого года. На дистанционном этапе старшеклассники прошли тестирование, этапы выполнения творческого задания и решения кейсов. Около 60 кейсов по 9 направлениям конкурса подготовили более 30 крупнейших российских компаний и вузов.

Цель конкурса – дать возможность каждому подростку раскрыть свои уникальные способности. Победители получат крупные суммы, которые смогут потратить на образование, а выпускники вдобавок получат дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Финалистом конкурса от Республики Крым стала Эльвина Нафеева, учащаяся 10 класса ГБОУ «Керченский учебно-воспитательный комплекс-интернат-лицей искусств».

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.