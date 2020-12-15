Сергей Аксёнов принял участие в открытии детских садов в Симферополе и Евпатории

К 2022 году в Крыму планируется полностью ликвидировать очереди в дошкольные учреждения.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в открытии детских дошкольных учреждений в Симферополе и Евпатории.

Утром состоялось открытие муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 18 «Карандаши» в городе Симферополь. Детский сад построен в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Социально — экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 г.», его стоимость составила более 280 млн. рублей.

Сергей Аксёнов отметил, что открытие данного дошкольного учреждения – знаменательное событие для горожан. При этом Глава Крыма подчеркнул, что в течение текущего года в детских садах Симферополя было открыто 6,7 тысяч мест.

Поздравляю с таким событием симферопольцев! Благодарю за работу органы власти, подрядчиков, коллектив сада. К 2022 году в Крыму планируется полностью ликвидировать очереди в детские дошкольные учреждения. Сейчас наиболее проблемные вопросы с очередями в Симферополе и Ялте, — сказал Глава Республики.

По го словам, до конца года в Крыму будет открыто еще два детских сада.

Сергей Аксёнов осмотрел медицинский блок, прачечную, группы № 5 и № 2, пищеблок, спортивный и музыкальный залы.

Также сегодня прошло открытие дошкольного структурного подразделения «Лучик» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 16» в городе Евпатории. Детский сад рассчитан на 100 воспитанников, стоимость строительства объекта составила 49 млн. рублей.

Церемонии открытий происходили в условиях соблюдения всех противоэпидемических мер по недопущению распространения коронавируса.

Помимо этого, Сергей Аксёнов осмотрел строительство дороги на улице Аллея Дружбы в посёлке Заозёрное в городе Евпатории. Глава Крыма выразил недовольство отставанием работ от графика и недостаточным количеством рабочих на объекте. Сергей Аксёнов подчеркнул, что остановочные павильоны не установлены в полном объеме. Также в ходе общения с жителями выяснилось, что строители перекрыли въезд во дворы. Глава Крыма поручил устранить все недоработки в ближайшее время.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.