Глава РК Сергей Аксёнов продолжил инспектирование придомовых территорий Симферополя. В ходе посещения Железнодорожного района крымской столицы Глава Республики осмотрел придомовые территории на улице Гагарина.

В доме на улице Гагарина, 14б будет решен вопрос включения детской площадки в проект благоустройства двора. Представитель подрядчика заверил, что работы по благоустройству будут завершены через 10 дней.

Также Сергей Аксёнов осмотрел дворы домов № 14, 14б, 16. В ходе общения обсуждалось взаимодействие управляющей компании с жильцами. Также жители обратились к Главе Крыма с просьбой пересмотреть схемы установки ограждений и дорожных знаков в связи с размещением офиса медицинской организации в доме № 14б.

Глава Крыма поручил оградить и привести в порядок прилегающую территорию, ранее не вошедшую в проект благоустройства. Обсуждался вопрос строительства спортивной площадки, проект будет готов в текущем году, строительство начнется в следующем.

Далее Сергей Аксёнов проинспектировал дома № 83, 85, 89 по улице Набережной. Жители попросили разобрать завал сухих веток во дворах, а также выяснить правомерность наличия частных пристроек в многоэтажных жилых домах. Работы по благоустройству двора дома № 85 будет переделаны в связи с некачественно выполненными работами ранее. В доме № 89 подрядчик пообещал завершить работы по благоустройству в течение недели.

Жильцы дома 9/91 по улице Гагарина озабочены проездом грузовых машин, поэтому обратились к владельцам магазина с просьбой организовать логистику так, чтобы избежать заезда большого количества тяжелого автотранспорта во двор. В доме по адресу Гагарина, 9а буде проведен ремонт подъездов.

По просьбе жителей дома по улице Семашко, 5 будет решен вопрос с устройством дренажной системы, чтобы избежать подтопления части улицы во время дождей. Также Сергей Аксёнов проинспектировал состояние территорий по улице Семашко в районе домов 3 – 11, 17, улицы Гагарина, 13/1. Проекты благоустройства придомовых территорий по этим объектам будет выполнены в 2021 году.

Кроме того, местный актив домов 81 и 83 на улице Набережной попросил убрать сухостой. Еще одним объектом посещения стала улица Мичурина, где необходимо отремонтировать подъездные дороги, организовать парковки.

В завершение поездки Глава Крыма осмотрел дома и прилегающие территории по улице Киевской № 82, 84, 88, 90. Общими вопросами, которые требуют решения, являются ремонт дорог, установка «лежачих полицейских», снос бесхозных полуразрушенных строений, ограждение и благоустройство территории.

В ходе рабочей поездки Сергей Аксёнов поручил главе администрации Симферополя Валентину Демидову подготовить информацию о документах, необходимых жителям, для решения вопроса ограничения доступа во дворы жилых многоквартирных домов стороннему транспорту, обратить внимание на вопрос организации полива и покоса газонов в Симферополе.

Фото и материалы: Управление информации и пресс-службы Главы РК.