Сергей Аксёнов проинспектировал ход строительства Бештерек-Зуйского водовода

Глава РК Сергей Аксёнов в рамках рабочей поездки осмотрел место строительства водозабора и водовода от Бештерек-Зуйского месторождения.

Он пообщался с представителем подрядной организации, уточнил, хватает ли материалов и необходима ли помощь республиканской власти по данным объектам.

Подрядчик сообщил, что работы на объектах ведутся согласно установленному графику. Пуск воды в Симферополь по Бештерек-Зуйскому водоводу планируется из одноименного месторождения и намечен на ближайшее время (предварительно, 18 марта).

Строительство на Бештерек-Зуйском водозаборе ведется в рамках ФЦП.

Объём воды из данного водозабора составит 22 тысячи кубометров в сутки. Всего к апрелю планируется подавать дополнительно порядка 110 тысяч кубометров воды для жителей Симферополя, — отметил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов также осмотрел участок капитального ремонта водовода от водопроводных очистных сооружений в селе Жаворонки (Сакского района) до насосной станции в селе Весёлое (Симферопольского района). На объекте задействовано порядка 30 единиц техники, работы ведутся согласно графику.

Фото: Управление информации и пресс-службы Главы РК.