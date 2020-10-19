Сергей Аксёнов прокомментировал комплексный план по водоснабжению Крыма, разработанный Кабмином РФ

Глава РК Сергей Аксёнов прокомментировал выделение Кабмином РФ 50 миллиардов рублей на реализацию комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма.

Это отличная новость для крымчан. Россия системно и последовательно решает глобальные инфраструктурные проблемы Крыма: энергетическую, логистическую и теперь проблему вододефицита. Никакие блокады и никакие санкции не способны остановить развитие российского полуострова. Более того: наш регион исторически является вододефицитным. На наших глазах этот, казалось бы, вечный вопрос уйдет в прошлое, так же, как после запуска энергетического моста и новых электростанций ушла в прошлое проблема энергодефицита, — заявил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов уточнил, что в комплексный план входят, в том числе, мероприятия в рамках ФЦП на сумму порядка 45 миллиардов рублей.

Это, в частности, строительство, реконструкция капитальный ремонт водопроводных сетей на территории республики, ремонты и реконструкция КОС на территории Большой Ялты, Алушты, Феодосии, Евпатории, Керчи, Судака. Кроме того, предусмотрены краткосрочные мероприятия по снижению потерь в сетях водоснабжения Симферополя и Крыма в целом, по изучению и разведке запасов подземных вод, бурение скважин, строительство водовода от Бештерек-Зуйского водовода до Симферополя и другие меры в сфере обеспечения надежного водоснабжения на общую сумму порядка 5 миллиардов рублей, — отметил Глава Республики.

Сергей Аксёнов сообщил, что реализация мероприятий плана рассчитана до 2024 года, а также добавил, что уже в этом году на меры, направленные на снижение потерь в сетях водоснабжения крымской столицы, будет направлено 400 миллионов рублей.

Мы приступили к этой работе. Еще 250 миллионов рублей выделены в текущем году на бурение скважин на водозаборах, эта работа уже идет, — разъяснил Глава РК.

Аксёнов отметил, что в 2020 – 21 годах на сокращение потерь в сетях Симферополя будет направлено 1,7 млрд. рублей, а на реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт сетей в целом по республике — 2,3 млрд. рублей. По решению Президента будут выделены дополнительные средства на строительство опреснительных установок.

Глава РК подчеркнул, что, по словам Премьер-министра Михаила Мишустина, реализация плана даст дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки, что позволит полностью обеспечить качественным водоснабжением полуостров и его жителей. Глава Крыма поблагодарил Президента и главу Правительства за огромную помощь и внимание к Крыму и к нуждам крымчан.