Сергей Аксёнов проверил готовность к пуску проекта «Цифровая РЭС – Крымэнерго»

Целью проекта является повышение качества и бесперебойность снабжения электроэнергией.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов осмотрел и проверил готовность к пуску пилотного проекта «Цифровая РЭС – Крымэнерго» в Сакском районе. Проект реализуется в рамках президентской Национальной технологической инициативы «Энерджинет». Сергей Аксёнов отметил, что данный уникальный проект, не имеющий аналогов, создан за счет частных средств инвестора, безо всяких финансовых обязательств со стороны сетевой организации.

По словам Главы Крыма, проект является комплексным для всей системы распределения электроэнергии, его основными целевыми показателями являются бесперебойность и качество электроснабжения, стоимость владения и доступность сети для подключения новых мощностей.

Целью проекта является повышение качества и бесперебойность снабжения электроэнергией, соответственно. Ожидаем, что благодаря этому, потери в электросетях будут значительно снижены, — сказал Глава РК.

Сергей Аксёнов считает, что реализация данного пилотного проекта может послужить началу перестройки всей системы электроснабжения полуострова. По мнению представителей ГУП РК «Крымэнерго», система работает эффективно, никаких нареканий на работу проекта нет.

В рамках проекта создана действующая технологическая модель на базе российских технологий, многие из которых применялись впервые в России и мире: автокластерная сеть, в которой все повреждения выявляются автоматически «умными» аппаратами, цифровая модель района электрических сетей 0.4-35 кВ в привязке к географической карте, а также система управления процессом ликвидации аварий с применением элементов искусственного интеллекта.

В районе села Шторомовое, рядом с точкой трансформации «Авангард», построен инновационный диспетчерский пункт управления новой сети с принципиально иными условиями труда для оперативного персонала. Это позволит в 5-7 раз повысить надежность электроснабжения, а за счет переконфигурации сети повышаются резервы по доступности для подключения новых мощностей. В ходе проекта были разработаны и внедрены уникальные отечественные программные комплексы для проектирования и управления работы сетями.

Фото: пресс-служба Главы РК.