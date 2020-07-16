Сергей Аксёнов проверит стройки в Крыму

Для успешной реализации строительных объектов требуется жесткий и регулярный контроль.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провёл совещание по строительной отрасли РК (в режиме ВКС). Он подчеркнул, что до конца июля все подрядные организации должны начать строительные работы на объектах. По словам Главы Крыма, до этого времени, соответственно, необходимо заключить все договора с подрядчиками. Мало того, в ближайшее время планируются выезды на объекты для контроля за ходом строительных мероприятий.

Совместно с Председателем Совета министров Юрием Михайловичем Гоцанюком будем выезжать на объекты с 21 июля. Мероприятий по стройкам много, поэтому для их успешной реализации требуется жесткий и регулярный контроль, а также добросовестное отношение заказчиков и подрядчиков к своей работе, — сказал Глава Республики.

По мнению Сергея Аксёнова, уполномоченные должностные лица должны принимать своевременные управленческие решения по отношению к недобросовестным подрядчикам. В качестве причины срыва сроков сдачи объектов в эксплуатацию могут стать только плохие погодные условия, никакие бюрократические процедуры не будут приниматься во внимание.

Ни одного дня простоя быть не должно. Заказчик должен предпринимать все усилия и решать все проблемные вопросы с подрядчиками в текущем режиме, чтобы объекты были сданы вовремя, — добавил Глава РК.

Сергей Аксёнов акцентировал внимание на важности планирования и прогнозирования строительных работ на объектах, а также установлении корректных сроков.