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Сергей Аксёнов разрешил провести в сентябре в Крыму ряд фестивалей и массовых мероприятий

Сергей Аксёнов разрешил провести в сентябре в Крыму ряд фестивалей и массовых мероприятий

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:10 12.09.2020

Глава Крыма Сергей Аксёнов подписал очередной указ, дополняющий и видоизменяющий знаменитый «ковидный» указ о введении режима «повышенной готовности» от 17 марта сего года.

Новый указ

Этим документом Глава Республики разрешил ряд массовых мероприятий в сентябре в Крыму.

Действие настоящего подпункта не распространяется на проведение культурных и развлекательных мероприятий по демонстрации кинофильмов, спортивных мероприятий по видам спорта, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе, с участием профессиональных спортсменов, на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий…, на проведение с 8 по 23 сентября 2020 года полуфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди субъектов Российской Федерации Южного федерального округа в г. Ялте, пгт Гурзуф, ул. Ленинградская, д. 41 ФГБОУ «Международный детский центр «Артек», на проведение 12 сентября 2020 года в г. Керчь праздничного мероприятия, посвященного присвоению городу Керчь почѐтного звания «Город-Герой», на проведение 19 сентября 2020 года крымско-татарского национального праздника «Дервиза», Симферопольский район, с. Перевальное, в районе Красных пещер (Кизил Коба), а также на проведение собраний (конференций), проводимых в соответствии с учредительными документами организаций, при условии соблюдения общеобязательных правил поведения, — говорится в тексте Указа.

Напомним, в Крыму отмечается рост числа заболевших коронавирусом. На сегодня, общее число больных – 3 149, на лечении – 995 человек.

Сергей Аксёнов разрешил провести в сентябре в Крыму ряд фестивалей и массовых мероприятий

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