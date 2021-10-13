Сергей Аксёнов: «Результаты переписи лягут в основу программы дальнейшего развития Крым»

Напомним, Всероссийская перепись населения стартует 15 октября. Продлится — месяц.
Приглашаю крымчан принять участие в этом важном для всей нашей страны и для Крыма мероприятии, — цитирует Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым Сергея Аксёнова.
По словам Сергея Аксёнова, результаты переписи станут одной из основ для разработки программ дальнейшего развития экономики и социальной сферы нашей республики, регионов и населенных пунктов. Полученная информация позволит более точно оценить ситуацию, повысить эффективность решения задач, связанных с повышением уровня жизни людей.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..