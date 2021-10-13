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Через год в стране – перепись населения

Сергей Аксёнов: «Результаты переписи лягут в основу программы дальнейшего развития Крым»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:11 13.10.2021

Напомним, Всероссийская перепись населения стартует 15 октября. Продлится — месяц.

Приглашаю крымчан принять участие в этом важном для всей нашей страны и для Крыма мероприятии, — цитирует Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым Сергея Аксёнова.

По словам Сергея Аксёнова, результаты переписи  станут одной из основ для разработки программ дальнейшего развития экономики и социальной сферы нашей республики, регионов и населенных пунктов. Полученная информация позволит более точно оценить ситуацию, повысить эффективность решения задач, связанных с повышением уровня жизни людей.

Сергей Аксёнов: "Результаты переписи лягут в основу программы дальнейшего развития Крым"

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