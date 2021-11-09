Сергей Аксёнов заявил об увеличении количества бригад «Скорой помощи» в Крыму

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что за первую неделю ноября от крымчан поступило 2 822 обращения по теме «ковида». Выяснилось, что достаточно остро стоит проблема «Скорой помощи» в Крыму.

Аксёнов заявил, в ближайший месяц будет создано порядка 30 дополнительных бригад скорой медицинской помощи и увеличено количество экипажей ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи».