Сергей Аксёнов: «Женщины — наш надежный тыл, наше вдохновение»

Глава Республики Крым принял участие в торжественной церемонии награждения, посвященной Международному женскому дню. В ходе мероприятия Сергей Аксёнов обратился к присутствующим со словами поздравления и отметил, что именно благодаря женщинам – матерям и супругам, дочерям, сестрам и коллегам – мужчины ощущают надежный тыл, становятся увереннее в себе, стремятся к новым вершинам.

Дорогие женщины! Поздравляю вас с наступающим праздником! 8 марта – особенно ответственный день для каждого мужчины, ведь многое в нашей жизни зависит от женщин. Вы наш надежный тыл, наше вдохновение, главный источник доброты и мудрости. Вы дарите новую жизнь, растите детей, храните домашний очаг, успеваете при этом достигать успехов в профессиональном плане, — цитирует Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым Главу республики.

Также Сергей Аксёнов подчеркнул, что во время событий Крымской весны женщины внесли существенный вклад в общее дело, проявили свои лучшие черты характера.

Будьте уверены, мы всегда будем для вас надёжными защитниками. Спасибо, что вы есть. Будьте здоровы, счастливы и любимы!, — сказал в заключение Глава республики.

В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония, в ходе которой женщины разных профессий были награждены благодарностями, почётными грамотами и другими наградами Республики Крым.

Церемония награждения прошла с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, в том числе масочного режима и социальной дистанции.

фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым