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Сергей Белошеев из Евпатории выиграл этап Кубка мира по шашкам-64 в Турции
фото: lenta.ru

Сергей Белошеев из Евпатории выиграл этап Кубка мира по шашкам-64 в Турции

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 18:05 12.05.2021

Этап Кубка мира по шашкам-64 Turkish Open завершился в турецком Кушадасы.

Успешно выступил на этих соревнованиях международный гроссмейстер Сергей Белошеев из Евпатории. В активе нашего земляка – уверенная победа в блице (прошел всю дистанцию без поражений) и «серебро» в рапиде (набрал, как и победивший россиянин Мурод Амриллаев, 10 очков, но уступил ему по дополнительным показателям), — сообщает «Крымский спорт».

 

Сергей Белошеев из Евпатории выиграл этап Кубка мира по шашкам-64 в Турции

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