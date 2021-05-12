Сергей Белошеев из Евпатории выиграл этап Кубка мира по шашкам-64 в Турции

Этап Кубка мира по шашкам-64 Turkish Open завершился в турецком Кушадасы.

Успешно выступил на этих соревнованиях международный гроссмейстер Сергей Белошеев из Евпатории. В активе нашего земляка – уверенная победа в блице (прошел всю дистанцию без поражений) и «серебро» в рапиде (набрал, как и победивший россиянин Мурод Амриллаев, 10 очков, но уступил ему по дополнительным показателям), — сообщает «Крымский спорт».