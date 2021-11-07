Сергей Шойгу назвал цель захода иностранных кораблей в Черное море

Иностранные корабли регулярно заходят в Черное море, чтобы проверить готовность России защитить юг страны, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 1».

Конечно, мы понимаем: когда в Черное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное большой дальности, когда мы понимаем, что это оружие на нем, то есть он идет не в туристическую прогулку, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его, — сказал Шойгу про корабли США в Черном море.

В настоящее время в Черном море находятся два американских корабля: командный корабль «Mount Whitney» и эсминец «Porter» с управляемым ракетным оружием. Представители Шестого флота США отметили, что корабли направились в эту акваторию для проведения в регионе учебных маневров с союзниками по НАТО.

Генерал армии отметил, что российские военные постоянно отслеживают все действия кораблей нерегиональной державы с высокоточным оружием на борту. Также, по словам Шойгу, Россия понимает, что «в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном«.

И, конечно, мы не должны допускать таких вещей. А если говорить еще точнее, то, конечно, это такая почти постоянная попытка проверить нас, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система защиты по Черноморскому побережью и вообще по югу нашей страны, – рассказал журналистам глава оборонного ведомства.

Министр обороны РФ также добавил, что после завершения тренировки недалеко от российской границы корабли продолжат учения у побережья Грузии и Украины.