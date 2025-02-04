Сергей Аксенов: главенство силовых подходов в мире сохранится

Главенство силовых подходов в мире вместо дипломатии сохранится до момента, пока Вашингтон не сменит свой курс на мировое господство, сказал глава Республики Крым Сергей Аксенов на мероприятии в честь 80-летия Ялтинской конференции в Ливадийском дворце:

Мы видим, что 80 лет прошло, но история повторяется. В мире главенствуют только силовые методы, только силовые подходы, к сожалению. Дипломатия является второстепенным вопросом. Уверен, пока к власти в Вашингтоне и других странах будут политики приходить, которые настроены на полную доминацию в мире, ничего не поменяется.

Глава Крыма призвал извлекать уроки из исторических событий и руководствоваться уже имеющимся опытом.

80 лет назад, 4 февраля 1945 года, в ходе Второй мировой войны открылась Ялтинская (Крымская) конференция «большой тройки»: лидеров основных стран антигитлеровской коалиции — СССР, Великобритании и США. Принятые на этой встрече решения заложили основы послевоенного миропорядка и оформили разделение сфер влияния между западными государствами и Советским Союзом. Конференция завершилась 11 февраля 1945 года.

В праздновании юбилейных мероприятий примут участие руководство и депутаты Республики Крым, Государственной думы Федерального собрания России, руководство города Ялты, политологи и ученые. Гостям представят историческую реконструкцию подготовки и охраны сотрудниками НКВД Ливадийского дворца, выставку из собрания дворца, экспозицию «Крымская конференция 1945 года». В Белом зале презентуют книгу депутата Государственной думы, правоведа Павла Крашенинникова «На пути к сверхдержаве. Государство и право во времена войны и мира (1939-1953)».

источник: ТАСС