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Сергей Аксенов не видит рисков дефицита и подорожания топлива в у
фото: pikist.com

Сергей Аксенов не видит рисков дефицита и подорожания топлива в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:42 03.04.2024

Власти Республики Крым контролируют ситуацию с топливом в регионе, рисков его дефицита и подорожания не предвидится, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов:

Пока рисков никаких ни по дефициту, ни по подорожанию топлива нет. Все действуют в рамках соглашения, контроль ведем системно. 

Вице-премьер Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным 27 сентября 2023 года сообщал, что правительство прорабатывает несколько новых системных мер на рынке топлива. В начале октября глава Крыма сообщал, что литр дизельного топлива на полуострове стоит 72-73 рубля, а 95-й бензин и 92-й — до 65 и 58 рублей за литр соответственно, что выше, чем в соседних регионах.

В октябре 2023 года Аксенов сообщал, что правительство Республики Крым пришло к соглашению с крупнейшими поставщиками топлива на полуостров о снижении цен ГСМ. 

источник: ТАСС

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