Сергей Аксенов: остатки мазута могут вытечь из танкеров летом, если суда не уберут

Если до лета не будут принят решения о подъеме [танкеров], то летом из танков может выйти [мазут] в течение курортного сезона, — сказал Аксенов, уточнив, что в настоящее время собираемый мазут из-за низкой температуры воды находится в вязком состоянии.

Остатки мазута, которые пока слишком вязкие и остаются внутри потерпевших крушение танкеров, могут вытечь при потеплении воды во время курортного сезона, если суда не уберут из Черного моря. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала « Россия-24 «.

Ранее ученые поясняли, что из-за низкой температуры воды мазут находится в более вязком состоянии, но при прогревании моря он станет более текучим и, по прогнозам, осевшие на дно нефтепродукты могут подняться — и вновь возможно загрязнение берегов.

Глава Крыма Сергей Аксенов также заявил, что надеется на взыскание компенсации за ущерб от разлива нефтепродуктов в Черном море с владельцев потерпевших крушение судов.

Следствие разберется, установит виновных, почему в такую погоду данные суда, не предназначенные для судоходства при такой балльности выходили в море, что послужило причиной. Надеемся, что взыскать ущерб будет возможно с компаний-судовладельцев, — сказал Аксенов в эфире телеканала «Россия 24«.

Он отметил, что правоохранительные органы продолжают работу.