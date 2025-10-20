Прямо сейчас:
Сергей Аксенов отметил роль военных связистов в решении задач СВО
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:01 20.10.2025

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил с профессиональным праздником военных связистов и подчеркнул, что при решении задач СВО они обеспечивают бесперебойную связь между подразделениями даже в тяжелейших условиях.

Сегодня личный состав войск связи успешно решает самые сложные задачи, образцово выполняет свой долг на фронтах специальной военной операции. Даже в тяжелейших условиях, рискуя жизнью, наши связисты обеспечивают бесперебойную связь между подразделениями, — написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов также отметил, что служба в войсках связи требует высокого профессионализма, мужества, ответственности и выдержки.

Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны связисты внесли неоценимый вклад в достижение Победы над фашистскими захватчиками.

Их героизм, самоотверженность и преданность Родине – вечный нравственный ориентир для защитников Отечества, — подчеркнул глава республики.

20 октября в России отмечается День военного связиста. Праздник был учрежден указом президента РФ в 2006 году в знак признания заслуг специалистов этого рода войск в обеспечении обороны и безопасности страны. Дата 20 октября выбрана в память о создании в 1919 году войск связи как специальных подразделений Красной Армии. До 2006 года этот день отмечался как День связи Вооруженных сил России.

источник: РИА Новости Крым 

