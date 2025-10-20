Сергей Аксенов отметил роль военных связистов в решении задач СВО

Сегодня личный состав войск связи успешно решает самые сложные задачи, образцово выполняет свой долг на фронтах специальной военной операции. Даже в тяжелейших условиях, рискуя жизнью, наши связисты обеспечивают бесперебойную связь между подразделениями, — написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов также отметил, что служба в войсках связи требует высокого профессионализма, мужества, ответственности и выдержки.
Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны связисты внесли неоценимый вклад в достижение Победы над фашистскими захватчиками.
Их героизм, самоотверженность и преданность Родине – вечный нравственный ориентир для защитников Отечества, — подчеркнул глава республики.
20 октября в России отмечается День военного связиста. Праздник был учрежден указом президента РФ в 2006 году в знак признания заслуг специалистов этого рода войск в обеспечении обороны и безопасности страны. Дата 20 октября выбрана в память о создании в 1919 году войск связи как специальных подразделений Красной Армии. До 2006 года этот день отмечался как День связи Вооруженных сил России.
источник: РИА Новости Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: люди в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: люди в Крыму