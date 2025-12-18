Сергей Аксенов: задачи логистики Крыма полностью решены

Задачи логистики для обеспечения Республики Крым полностью решены, несмотря на атаки украинской стороны по полуострову, заявил глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия-24».

В это время [года] очередей практически нет, мост с логистикой справляется в полном объеме, поезда пассажирские ходят — 15 пар поездов проходит. Ну, и у нас сухопутный коридор, конечно, есть, мы все равно возим значительную часть грузов через исторические территории — через Запорожскую, Херсонскую области, Донецкую Народную Республику. Поэтому в целом — при том, что какие-то перебои бывают, особенно когда противник активен — задачи логистики решены на сегодняшний день, — сказал Аксенов.

Он напомнил, что при этом в пик туристического сезона летом 2025 года ожидание на проезд по Крымскому мосту достигало восьми часов. И заверил, что власти Республики Крым и правительство РФ прорабатывают варианты, как избежать многочасовых пробок перед Крымским мостом летом 2026 года.

источник: ТАСС

Просмотры: 10