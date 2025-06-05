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Сергей Аксёнов: "Администрации муниципалитетов должны усилить работу с обращениями граждан"
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов: «Администрации муниципалитетов должны усилить работу с обращениями граждан»

Опубликовал: КрымPRESS в Власть в Крыму 21:53 05.06.2025

Глава Республики Крым провел совещание о проблемных вопросах муниципальных образований в Республике Крым. Основной темой обсуждения стали вопросы по работе с обращениями граждан, в том числе приходящими напрямую в адрес Главы Республики Крым через официальные социальные сети. Так, в мае текущего года на имя Сергея Аксёнова поступило 4 374 обращения, что на 14 % меньше, чем в предыдущем месяце. При этом число повторных обращений составило 76, из которых 15 – коллективные.

Основные вопросы или жалобы касались пособий, компенсаций и квот, земельных отношений, дорог, водоснабжения, коммунального хозяйства и других тем, включая вопросы от участников спецоперации и членов их семей. В принципе отмечу некоторую положительную тенденцию: значительная часть обращений рассматривается без дополнительного напоминания. Тем не менее эту работу необходимо усиливать, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

По словам Сергея Аксёнова, основная масса жалоб на работу управляющих организаций и тех, что касаются вопросов быта в целом, поступает из муниципалитетов, где администрация не наладила прямую обратную связь с местными жителями.

Напоминаю, что за каждым домом и каждой улицей должно быть закреплено конкретное ответственное лицо, которое знает всех жителей курируемой территории, которое всегда готово прийти на помощь. Считаю, что если вдруг гражданам приходится записывать видеообращение и направлять его на мое имя или тем более на имя Президента, значит, органы местного самоуправления плохо работают. Подавляющее большинство вопросов нельзя не решить. Главное – своевременно реагировать, – призвал Глава республики.

Сергей Аксёнов также акцентировал важность личной реакции глав администраций муниципальных образований на поступающие от граждан обращения.

В мероприятии приняли участие Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, вице-премьеры и министры Правительства Республики Крым, главы администраций муниципальных образований, другие.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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