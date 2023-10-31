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Сергей Аксёнов: «Бюджет Республики будет бездефицитным»

Сергей Аксёнов: «Бюджет Республики Крым будет бездефицитным»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:58 31.10.2023

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в заседании Совета министров Республики Крым, в ходе которого был рассмотрен и одобрен проект закона о бюджете республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико сообщила, что проект закона о бюджете сформирован с учетом оценки выполнения мероприятий Программы оздоровления государственных финансов республики до 2026 года. Бюджетный эффект от реализации этой программы в полном объеме предусмотрен в размере 961,8 млн рублей, в том числе в 2024 году – 303,1 млн рублей.

Сергей Аксёнов отметил, что бюджет республики будет бездефицитным, в том числе за счет поступления средств от продажи национализированных объектов. Все социальные обязательства будут выполнены в полном объеме.

Республиканская адресная инвестиционная программа будет корректироваться и ближе к срокам ее принятия возможны изменения. На данный момент объем средств, заложенных на реализацию более чем 200 объектов в 2024 году, составляет 2,8 млрд рублей, – отмечает Глава республики. 

Также Сергей Аксёнов подчеркнул, что профильным министерствам и муниципалитетам необходимо продолжить работу по привлечению дополнительных источников доходов.

У всех, кто не выполнит показатели по исполнению доходной части, в следующем году могут быть проблемы с финансовой поддержкой, – подчёркивает Глава Крыма.

Кроме того, на заседании был изучен прогноз социально-экономического развития Крыма и рассмотрен вопрос о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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