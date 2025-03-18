Сергей Аксёнов: «День 18 марта 2014 года для Крыма стал историческим»

Спасибо крымчанам, спасибо нашему Президенту. Вот первое, что хочется сказать сегодня. Именно благодаря единству народов полуострова и судьбоносным решениям Владимира Владимировича Путина день 18 марта 2014 года стал историческим. Договор о воссоединении Крыма с Россией, подписанный в этот день в Георгиевском зале Кремля, закрепил в правовом поле результаты референдума, на котором жители полуострова выразили свою волю.

Крымская весна, как и весна климатическая, не могла не наступить. И она наступила, как только у людей появилась возможность самим определить свою судьбу. Она изменила и Крым, и Россию, и весь мир. Открыла путь к воссоединению русских земель.

Но главное – Крымская весна изменила всех нас. Испытания, которые мы проходим вместе, еще больше укрепили наше единство и убежденность в правильности выбора, сделанного в 2014 году. Мы еще больше сплотились вокруг Президента. Еще лучше и яснее осознали личную ответственность каждого из нас за судьбу страны. Это выражается и в действительно всенародной поддержке СВО и наших воинов.

За 11 лет Крым прошел огромный путь возрождения и развития. Построены сотни новых объектов инфраструктуры, социальной сферы, образования, здравоохранения. Преображаются города и села, растет уровень жизни людей.

Все это, конечно, очень и очень важно. И все же мы шли в Россию не за материальными благами. История воссоединения Крыма с Россией – не о поисках выгоды и рая на земле. Эта история – о справедливости. О возвращении в отчий дом. О верности. О вечной любви к Родине.

С праздником, друзья! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым