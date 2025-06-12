Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Сергей Аксёнов: «День России — государственный праздник, в котором много смыслов»
Новости Республики
ергей Аксёнов: "День России - государственный праздник, в котором много смыслов"
источник иллюстрации: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов: «День России — государственный праздник, в котором много смыслов»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:18 12.06.2025

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем России.

12 июня мы отмечаем День России – один из главных государственных праздников.

В нем много смыслов. Это и любовь к Родине, и единство нашего многонационального народа. Это неразрывность и преемственность отечественной истории – от Древней Руси до Московского царства, от Российской империи до Советского Союза и современной России.

В этой тысячелетней истории было много тяжелых испытаний и трудностей, были великие военные и трудовые победы, грандиозные свершения.

Сегодняшний праздник был рожден в непростые годы. Но Россия вернулась к себе, отбросила ложные идеалы и ценности, которые нам пытался навязывать Запад, и еще раз доказала всему миру свою способность к возрождению, обновлению и развитию. Отстояла свой суверенитет, укрепила военную и экономическую мощь, совершила настоящий прорыв в будущее.

Сегодня за это будущее сражаются наши воины на фронтах специальной военной операции. Вся страна сплотилась вокруг нашего Президента и Вооруженных Сил. Мы уверены, что Победа будет за нами. Что наша Родина выйдет из любых испытаний еще более сильной, могучей и прекрасной.

С праздником, друзья!

Да здравствует Россия! – говорится в поздравлении Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Узнайте больше:  Как печать нотариуса помогает выиграть суд﻿ - от буллинга до плагиата
голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: праздники в Крыму

праздники в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.