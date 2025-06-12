Сергей Аксёнов: «День России — государственный праздник, в котором много смыслов»

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем России.
12 июня мы отмечаем День России – один из главных государственных праздников.
В нем много смыслов. Это и любовь к Родине, и единство нашего многонационального народа. Это неразрывность и преемственность отечественной истории – от Древней Руси до Московского царства, от Российской империи до Советского Союза и современной России.
В этой тысячелетней истории было много тяжелых испытаний и трудностей, были великие военные и трудовые победы, грандиозные свершения.
Сегодняшний праздник был рожден в непростые годы. Но Россия вернулась к себе, отбросила ложные идеалы и ценности, которые нам пытался навязывать Запад, и еще раз доказала всему миру свою способность к возрождению, обновлению и развитию. Отстояла свой суверенитет, укрепила военную и экономическую мощь, совершила настоящий прорыв в будущее.
Сегодня за это будущее сражаются наши воины на фронтах специальной военной операции. Вся страна сплотилась вокруг нашего Президента и Вооруженных Сил. Мы уверены, что Победа будет за нами. Что наша Родина выйдет из любых испытаний еще более сильной, могучей и прекрасной.
С праздником, друзья!
Да здравствует Россия! – говорится в поздравлении Главы республики.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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С тегами: праздники в Крыму