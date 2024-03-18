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Сергей Аксёнов: «Десять лет назад крымчане стали первопроходцами новой эпохи»

Сергей Аксёнов: «Десять лет назад крымчане стали первопроходцами новой эпохи»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 9:45 18.03.2024

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем воссоединения Крыма с Россией.

Десять лет назад крымчане стали первопроходцами новой эпохи, точкой отсчета которой стало 18 марта 2014 года. Воссоединение Крыма с Россией открыло путь к восстановлению исторической справедливости и единства Русского мира, к возвращению исконных русских земель.

Но великие события невозможны без великих личностей. Крымская мечта исполнилась благодаря решениям нашего Президента. Он спас нас от войны и геноцида. Он постоянно держал руку на пульсе перемен, происходивших в российском Крыму. Это ключевой фактор всех успехов.

Прошедшие годы стали для полуострова десятилетием развития и свободы, единства и согласия. Но это были и годы испытаний, борьбы и преодоления.

Сегодня эта борьба продолжается и на фронтах СВО, где сражается немало крымчан, и в тылу, где помощь нашим воинам стала всенародным делом.

Благодарю за самоотверженный труд и патриотизм наших земляков и всех, кто помогал и помогает Крыму! Мира вам, здоровья, благополучия и скорейшей Победы! Одной на всех, – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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