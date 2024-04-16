Сергей Аксёнов: для решения проблемы аварийного жилья необходимы около 18 млрд рублей

Порядка 18 млрд рублей потребуется Республике Крым для решения проблемы аварийного жилья. Об этом сообщил ТАСС глава региона Сергей Аксенов.

Аварийные многоквартирные дома расположены в разных районах полуострова, например, в Ялте и в Багерово. И цена за кв. м нового жилья везде разная. Если брать среднюю рыночную стоимость 1 кв. м 150 тыс. рублей, то для переселения всего аварийного жилищного фонда с 2017 года по настоящее время необходимо порядка 18 млрд рублей, — сказал глава республики.

Он отметил, что в 2014 году аварийный жилищный фонд республики составлял всего 24 многоквартирных дома — это 288 жилых помещений, в которых проживало 713 человек. После воссоединения Крыма с Россией работа по признанию многоквартирных домов аварийными активизировалась, поэтому доля такого жилья увеличилась в несколько раз.

С 2014 года и по настоящее время дополнительно признано аварийными 369 домов — это около 4 тыс. жилых помещений, в которых проживает более 8,7 тыс. человек, — отмечает глава региона.

Аксенов отметил, что параллельно в регионе велась реализация программ переселения из аварийного жилья, а также переселения граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций. Так, с 2014 года по настоящее время расселено 92 аварийных дома, 2 483 человека переехали в новое жилье. В 2025 году завершается программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, после чего республика приступит к реализации новой программы, уточнил глава региона.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить до 2030 года программу расселения аварийного жилья и разработать новую, следует из перечня поручений по итогам послания главы государства Федеральному собранию.

источник: ТАСС