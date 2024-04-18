Сергей Аксёнов доложил Президенту о социально-экономической ситуации в Республике Крым  

Глава РК Сергей Аксёнов по видеосвязи представил Президенту РФ Владимиру Путину доклад по вопросам социально-экономического развития Республики Крым.

Открывая рабочую встречу, Владимир Путин дал высокую оценку работе правительства Республики и Сергея Аксёнова лично, отметив устойчивое развитие Крыма.

Я вижу все по материалам, по нашим постоянным личным контактам, как обстоят дела. Разумеется, как и везде, есть вопросы, которые требуют особого внимания. Тем не менее ситуация стабильная, развивается хорошо. Экономика растет, строительство является одним из локомотивов этой экономики, – сказал Глава государства.

В своем докладе Сергей Аксёнов рассказал о социально-экономической ситуации в РК и о важнейших направлениях дальнейшего развития региона:

Благодарю Владимира Владимировича за постоянную поддержку крымчан на протяжении 10 лет во всех сферах. Кроме того, выражаю благодарность как федеральному Правительству, так и всем субъектам Российской Федерации, которые все эти годы не на словах, а на деле помогают развиваться нашему региону. Продолжаем поддержку участников СВО и их семей. Сформированы социальные паспорта семей всех военнослужащих, через фонд «Защитники Отечества» и органы власти прошли более 10 тыс. человек, которые обратились с вопросами различной сложности. Меры приняты по большинству из них. Также осуществляется помощь историческим регионам. У нас производятся выплаты по 10 тыс. рублей гражданам, вынужденно покинувшим территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Более 100 тыс. человек получили такие выплаты из федерального бюджета. Жители Херсонской области – около 31 тыс. человек – получили выплаты по 100 тыс. рублей, и около 30 тыс. человек получили согласование на жилищный сертификат. 17 тыс. человек получили около 60 млрд. рублей.

Глава Крыма отдельно остановился на работе с правоохранительным блоком, вопросах профилактики и недопущения правонарушений, связанных с СВО. По информации Аксёнова, в Крыму задержаны все диверсионные группы, которые в эти годы совершали преступления. Глава Республики поблагодарил сотрудников ФСБ, МВД, прокуратуры, Следственного комитета, Росгвардии и всех силовых структур.

За прошедшие десять лет валовый национальный продукт у нас вырос в 3,7 раза и составил 705 млрд. рублей. Собственные доходы выросли с 18 млрд. до 103 млрд. рублей, то есть более чем в 5 раз. По темпам роста экономики Республика занимает третье место по Российской Федерации. За эти годы более 900 млрд. рублей частных инвестиций было вложено в экономику, создано 90 тыс. рабочих мест. Растет число субъектов малого и среднего предпринимательства, на сегодня зарегистрировано 220 тыс. предпринимателей, в том числе 136 тыс. самозанятых. Основными драйверами экономики Крыма являются принятые по решению Президента Федеральная целевая программа, объем финансирования которой составил порядка 1 трлн. рублей за 10 лет, и национальные проекты. Так, объем финансирования по всем сферам за четыре года составил 98 млрд. рублей, а уровень кассового исполнения по ФЦП и нацпроектам – от 98,5 % до 99 %. Кроме того, в рамках масштабной программы регионального сотрудничества между Республикой и городом Москвой активно развивается социальная и экономическая инфраструктура. Порядка 48 млрд. рублей выделено на дорожное строительство, благоустройство, здравоохранение. Было также закуплено около 1 тыс. новых автобусов, 138 троллейбусов, 22 трамвая. Модернизируются и благоустраиваются общественные территории, их число составило более тысячи, — рассказал Президенту Сергей Аксёнов.

Что же касается сельского хозяйства, по словам Главы Крыма, около 24 млрд. рублей было инвестировано в республиканский агропром Правительством России. Активно развиваются виноградарство и садоводство, свыше тысячи гектаров виноградников и садов высаживается ежегодно (Крым по этому показателю занимает 3-е место в стране). В прошлом году аграрии полуострова собрали рекордный урожай зерновых культур – порядка 2 млн. тонн, это в два раза больше, чем в 2014 году.

По программе газификации коэффициент исполнения составляет 82,5 %, по догазификации произведено 13,5 тыс. технических присоединений. Только в этом году уже выполнено 5 тыс. подключений к сетям газоснабжения. Нам удалось полностью ликвидировать очередь в детские сады благодаря строительству 163 новых объектов. Также было введено в эксплуатацию 9 новых школ. Еще 12 школ строится. В планах согласования строительство еще 10 общеобразовательных учреждений, что позволит нам решить вопрос с обучением во вторую смену практически в полном объеме. В Крыму 2 тыс. объектов здравоохранения. Полным или частичным ремонтом охвачено свыше 900 учреждений, построено 273 фельдшерско-акушерских пункта и врачебных амбулаторий, 46 новых подстанций скорой помощи. Получено более 200 машин скорой помощи. То есть практически полностью «перевооружили» медицину по всем позициям, — доложил Аксёнов.

По информации Главы РК, Крым за 10 лет принял 61 млн. туристов. В сфере туризма, однако, сохраняется ряд проблем, возникших в результате стихии в ноябре 2023 года. По поручению Президента РФ Кабмин выделил 5,1 млрд рублей на восстановление берегоукрепительных сооружений. Всего в программе восстановления — 69 таких сооружений по всей Республике. Планируется реализовать эту программу за 2,5 года.

Также Крыму удалось подняться в рейтинге российских регионов по качеству жизни с 76-го места в 2014 году на 45-е (по последним данным).

Есть проблемный вопрос, который требует Вашей поддержки. Совместно с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым мы подготовили соответствующее обращение по поводу продления до 2030 года особого упрощенного порядка проведения закупок и торгов для Крыма и Севастополя, – обратился к Главе государства Аксёнов.

Он также остановился на теме предстоящих осенью текущего года выборов по пост Главы Республики Крым. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что крымчане поддержат кандидатуру Сергея Аксёнова.

Завершая рабочую встречу, Президент РФ отметил успешное развитие экономики и социальной сферы Республики в целом и обозначил основные направления для дальнейшей работы.

Есть проблемы глобального характера, которые необходимо решать вместе – экология, водоотведение, очистка, система ЖКХ, то, над чем еще надо отдельно поработать, а также система здравоохранения, – отметил Владимир Путин.

Полная стенограмма доклада — ЗДЕСЬ.

Фото: пресс-служба Кремля.