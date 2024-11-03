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Сергей Аксёнов: "Единство и честный добросовестный труд – залог Победы и процветания России"
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов: «Единство и добросовестный труд – залог Победы и процветания России»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:36 03.11.2024

Глава Республики Крым в преддверии Дня народного единства вручил заслуженные награды работникам различных отраслей. По мнению Сергея Аксёнова, для крымчан День народного единства – один из наиболее важных праздников.

Любовь к Родине, готовность встать на ее защиту и самоотверженно трудиться на благо Отечества – главные ценности нашего народа. Как говорит наш Президент Владимир Владимирович Путин, единство, честный добросовестный труд – залог Победы и процветания России. И сегодня мы традиционно чествуем лучших работников самых разных сфер и отраслей. Неравнодушных людей, которые начиная с 2014 года словом и делом показывают, что значит единение. Крымчане монолитны в любой сложной ситуации, именно поэтому мы успешно преодолеваем вызовы, – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов особо отметил единение крымчан, всех россиян на поле боя.

Благодаря таким мужественным людям, как наши защитники, страна всегда жила и процветала. Несмотря на попытки врагов разделить нас, мы вместе всегда уверенно двигались вперед. Только всеобщее единение и взаимопонимание будут и впредь помогать нам развиваться и процветать. Это самый верный способ сберечь и сохранить нашу великую Родину, – отмечает Глава республики.

Затем Сергей Аксёнов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Крым: орден Александра Невского, орден «За боевые заслуги», медали ордена «Родительская слава», медали Нестерова, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орден «За верность долгу», медали «За отличие в труде», медаль Гаспринского, медаль «За защиту Республики Крым», другие.

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Также в рамках мероприятия Сергей Аксёнов вручил первые паспорта граждан Российской Федерации 14-летним жителям республики, подчеркнув, что это большая честь.

Паспорт – это шаг во взрослую жизнь, а его получение, пожалуй, одно из самых главных событий в жизни. Ребята, любите свою Родину, своих родителей. Ничего не бойтесь, и у вас все получится, – говорит Глава Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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