Сергей Аксёнов: «Единство наших граждан помогает России развиваться и процветать»

Глава Республики Крым отметил заслуженными наградами работников различных отраслей в преддверии Дня народного единства. Сергей Аксёнов поздравил присутствующих с праздником и напомнил, что День народного единства – один из знаковых праздников России.

Любому сложному периоду нашей страны всегда предшествовали внутренние конфликты и споры, всегда были те, кто мешал нам создать единый фронт. Тем не менее каждый раз наперекор врагу мы объединялись и побеждали. В 2014 году наше единство помогло нам преодолеть все трудности и вернуться на историческую родину. И сейчас, когда Запад стремится нас разобщить и уничтожить, гражданам нашей большой страны нужно сплотиться и консолидировать свои усилия, – цитирует пресс-служба Главу республики.

Сергей Аксёнов также выразил уверенность в том, что крымчане поддерживают Президента Владимира Путина и военнослужащих, которые с мужеством и честью выполняют боевые задачи.

Эту позицию нужно сохранить, потому что только благодаря этому наша страна продолжит путь развития и процветания. У российского Крыма будет счастливая судьба под мирным небом нашей родины в том числе и благодаря тем, кто своим трудом помогает нам двигаться вперед, – подчеркивает Глава Крыма.

Затем Глава республики вручил заслуженные награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетное звание Российской Федерации «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», Почетную грамоту Президента Российской Федерации, Благодарность Президента Российской Федерации, звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России», медали «За доблестный труд», медали «За защиту Республики Крым», Почетные грамоты Совета министров Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».

Также в рамках мероприятия Сергей Аксёнов вручил первые паспорта граждан Российской Федерации 14-летним жителям республики. Обращаясь к молодому поколению крымчан, Глава республики отметил, что ребятам нужно гордиться тем, что они являются гражданами Российской Федерации.

Паспорт – это новая страница в вашей жизни, шаг во взрослую жизнь. Не бойтесь трудностей, не бойтесь брать на себя ответственность. Любите своих родителей и свою Родину, и все у вас получится, – говорит Глава Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым