Сергей Аксёнов: «Единство – основа существования могучей и суверенной России»

Единство. Любовь к Отечеству. Вера и верность. Мужество и самоотверженность. Это главные смыслы, которые несет в себе День народного единства, главные ценности, которые он символизирует.

Эти смыслы и ценности вечны. Именно они на протяжении веков объединяют наш народ, помогают нам вместе преодолевать тяжелейшие испытания, побеждать врагов, возрождать и развивать Россию.

Так было всегда: и в 1612 году, когда ополчение Минина и Пожарского освободило Москву от польских оккупантов, положив конец Смутному времени, и в годы Великой Отечественной войны, когда вся огромная страна поднялась на борьбу с фашизмом.

Так было в 2014-м, когда крымчане, объединившись, дали отпор украинскому нацизму и вернулись домой, а героический народ Донбасса встал на защиту своей свободы и своего права оставаться русскими.

Так было и в 2022-м, когда вслед за Крымом на Родину вернулись ДНР, ЛНР, Херсонщина, Запорожская область.

Так происходит и сегодня. Мы гордимся нашей великой, любимой страной, мы едины в поддержке нашего Президента и Вооруженных Сил. Единство – залог Победы, основа существования могучей и суверенной России.

С праздником, друзья! С Днем народного единства! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

