Сергей Аксёнов: «Единство – основа существования могучей и суверенной России»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:26 04.11.2025

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем народного единства.

Единство. Любовь к Отечеству. Вера и верность. Мужество и самоотверженность. Это главные смыслы, которые несет в себе День народного единства, главные ценности, которые он символизирует.

Эти смыслы и ценности вечны. Именно они на протяжении веков объединяют наш народ, помогают нам вместе преодолевать тяжелейшие испытания, побеждать врагов, возрождать и развивать Россию.

Так было всегда: и в 1612 году, когда ополчение Минина и Пожарского освободило Москву от польских оккупантов, положив конец Смутному времени, и в годы Великой Отечественной войны, когда вся огромная страна поднялась на борьбу с фашизмом.

Так было в 2014-м, когда крымчане, объединившись, дали отпор украинскому нацизму и вернулись домой, а героический народ Донбасса встал на защиту своей свободы и своего права оставаться русскими.

Так было и в 2022-м, когда вслед за Крымом на Родину вернулись ДНР, ЛНР, Херсонщина, Запорожская область.

Так происходит и сегодня. Мы гордимся нашей великой, любимой страной, мы едины в поддержке нашего Президента и Вооруженных Сил. Единство – залог Победы, основа существования могучей и суверенной России.

С праздником, друзья! С Днем народного единства! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

