Сергей Аксёнов: «Фундамент нового мироустройства уже заложен в Ялте»

Главной основой успеха Ялтинской конференции стали победы нашей армии. Так было тогда, так происходит и сегодня, когда успех «переговорного трека» по Украине напрямую зависит от ситуации на фронтах СВО. Есть и еще один принцип на все времена. Он лежал в основе исторических договоренностей в Ялте, и только он может стать фундаментом нового миропорядка. Этот принцип коротко и емко сформулировал наш президент: «Мир не наступает сам, его строят, причем каждый день. Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что основы нового мирового порядка, благодаря которому Европа несколько десятилетий прожила без войн, в 1945 году были определены именно на крымской земле, а важнейшим итогом встречи руководителей союзнических держав стало создание ООН.

Причем именно Сталин добился, чтобы членами организации стали две союзные республики – Украина и Белоруссия. И что именно в Ялте были определены западные границы Украинской ССР, которые в 1991 году превратились в границы независимого украинского государства, – напомнил глава Крыма.

Бесценное наследие Ялтинской конференции 1945 года еще послужит ориентиром для решения современных мировых проблем, заявляла ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции, состоявшаяся в феврале 1945 года, заложила основы послевоенного устройства мира и международных отношений на многие годы вперед.

