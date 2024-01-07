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Сергей Аксёнов: «Господь пришёл в мир»

Сергей Аксёнов: «Господь пришёл в мир»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:50 07.01.2024

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с праздником Рождества Христова.

Поздравляю православных христиан с великим и светлым праздником Рождества Христова! В этот день мы празднуем величайшее событие духовной истории человечества – Господь пришел в мир. Свет Рождества освещает жизнь каждого верующего человека. Он побуждает нас делать добро, наполняет надеждой и любовью. Напоминает о важности утверждения в обществе вечных нравственных ценностей, о нашей неразрывной связи со многими поколениями предков, для которых вера, милосердие и справедливость были главными жизненными ориентирами.

Хочу особо отметить вклад Православной церкви и других традиционных конфессий в укрепление единства, мира и согласия на крымской земле, в поддержку наших воинов и жителей вернувшихся домой российских регионов.

По словам нашего Патриарха, источниками мира и благополучия являются вера, молитва и жизнь по Божьим законам. Это и есть духовная основа существования России, фундамент будущего, залог успехов.

Желаю всем здоровья, Божией помощи во всех добрых делах и всего самого наилучшего! – говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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