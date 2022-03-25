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Сергей Аксёнов: "Импортозамещение – один из ключевых приоритетов для Крыма"

Сергей Аксёнов: «Импортозамещение – один из ключевых приоритетов для Крыма»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:31 25.03.2022

По словам Главы РК, для республики вопрос замены импортной продукции, товаров и услуг является приоритетным на протяжении уже многих лет. И сегодня, считает Сергей Аксёнов, удалось достичь немалых успехов в данном направлении. Есть успехи и в сельском хозяйстве, которое развивалось на протяжении восьми лет вопреки водной блокаде.

Крымские производители – Армянский филиал ООО «Титановые Инвестиции» и Керченский судостроительный завод имени Бутомы – успешно заменили часть производственного оборудования и комплектующих. То, что раньше поставлялось из-за рубежа, теперь закупается в России, в том числе в Крыму, — цитирует Главу РК «Комсомольская правда. Крым». — Крымчане и гости полуострова в полном объеме обеспечены продовольственной пшеницей, хлебом, огурцами, томатами, луком, мясом птицы. Производство аквакультур выросло за 8 лет более чем в пять раз. Возобновление работы Северо-Крымского канала открывает новые возможности для развития сельского хозяйства, в том числе для импортозамещения.

Кроме того, Сергей Аксёнов отмечает, что  туристическая отрасль Крыма реализует важные проекты по импортозамещению зарубежных курортов. О достижениях этого направления свидетельствуют и рекордные объемы турпотока, и масштабы модернизации инфраструктуры отрасли. Глава республики напомнил, что в 2021 году Крым принял 9,4 миллиона туристов. За 8 лет открыто 52 новых объекта размещения на более чем три тысячи  номеров. В более чем 400 объектах размещения проведена реконструкция.

По мнению Сергея Аксёнова, эти и другие меры помогут выполнить задачу, поставленную Президентом: туристический поток в Крым должен вырасти к 2025 году до 10 миллионов человек в год. При этом туристическая отрасль должна соответствовать самым высоким мировым стандартам.

Полный текст интервью можно прочесть на сайте газеты «Комсомольская правда.Крым».

Источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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