Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Сергей Аксёнов: «Инаугурация Президента Владимира Путина – историческое событие»
актуально в республике
Сергей Аксёнов: «Инаугурация Президента Владимира Путина – историческое событие»
источник фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым (https://glava.rk.gov.ru)

Сергей Аксёнов: «Инаугурация Президента Владимира Путина – историческое событие»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:23 07.05.2024

Комментарий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова по случаю торжественной церемонии вступления в должность Президента Российской Федерации Владимира Путина, которая прошла в Большом Кремлевском дворце.

По мнению Сергея Аксёнова, инаугурация Президента Владимира Путина – историческое событие мирового масштаба.

Это точка отсчета нового этапа в развитии нашей страны, в становлении нового, более справедливого миропорядка, – подчеркнул Глава Крыма.

Сергей Аксёнов отметил, что Владимир Путин пользуется всенародной поддержкой внутри страны и колоссальным авторитетом на международной арене.

Мы гордимся нашим Лидером, гордимся Россией, – акцентировал Глава республики, отметив при этом, что сегодня перед страной стоят сложные и масштабные задачи. – Путь будет нелегким, нам предстоит сделать очень много. Единство – наш главный ресурс, залог успеха.

Глава Крыма также выразил уверенность, что под руководством Владимира Путина народ России одержит Победу над всеми врагами.

Россия, как это не раз бывало в истории, выйдет из всех испытаний еще более сильной и сплоченной. Будем работать дальше, двигаться вперед и достигать целей, поставленных Президентом, – заключил Глава республики.

СПРАВКА. Согласно федеральному закону «О выборах Президента Российской Федерации» процедура инаугурации проводится по истечении шести лет со дня вступления в должность предшественника. В современной истории России церемония инаугурации проводилась семь раз: в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 и 2018 годах. Владимир Путин принес присягу и занял высший государственный пост Российской Федерации в пятый раз.

Узнайте больше:  "Центр развитии Феодосии" передал военным на СВО куличи

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Россия

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Россия
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.