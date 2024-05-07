Сергей Аксёнов: «Инаугурация Президента Владимира Путина – историческое событие»

По мнению Сергея Аксёнова, инаугурация Президента Владимира Путина – историческое событие мирового масштаба.

Это точка отсчета нового этапа в развитии нашей страны, в становлении нового, более справедливого миропорядка, – подчеркнул Глава Крыма.

Сергей Аксёнов отметил, что Владимир Путин пользуется всенародной поддержкой внутри страны и колоссальным авторитетом на международной арене.

Мы гордимся нашим Лидером, гордимся Россией, – акцентировал Глава республики, отметив при этом, что сегодня перед страной стоят сложные и масштабные задачи. – Путь будет нелегким, нам предстоит сделать очень много. Единство – наш главный ресурс, залог успеха.

Глава Крыма также выразил уверенность, что под руководством Владимира Путина народ России одержит Победу над всеми врагами.

Россия, как это не раз бывало в истории, выйдет из всех испытаний еще более сильной и сплоченной. Будем работать дальше, двигаться вперед и достигать целей, поставленных Президентом, – заключил Глава республики.

СПРАВКА. Согласно федеральному закону «О выборах Президента Российской Федерации» процедура инаугурации проводится по истечении шести лет со дня вступления в должность предшественника. В современной истории России церемония инаугурации проводилась семь раз: в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 и 2018 годах. Владимир Путин принес присягу и занял высший государственный пост Российской Федерации в пятый раз.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым