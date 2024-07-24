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Сергей Аксёнов инициировал снятие с должности главы администрации Красноперекопска
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов инициировал снятие с должности главы администрации Красноперекопска

Опубликовал: КрымPRESS в Власть в Крыму 20:47 24.07.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил о том, что инициировал снятие с должности главы администрации города Красноперекопска Вадима Хомина. Соответствующее обращение направлено в Красноперекопский городской совет.

Обратился к депутатам горсовета Красноперекопска с предложением рассмотреть вопрос о снятии с должности главы администрации Вадима Ярославовича Хомина в связи с утратой доверия, – сказал Глава Крыма.

СПРАВКА. Вадим Хомин возглавлял администрацию города Красноперекопска с октября 2019 года.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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