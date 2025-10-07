Сергей Аксёнов: «Интеграцию участников СВО в предпринимательство обсудят на форуме «Мой бизнес. Время побед»»

Основная цель форума – обмен опытом, повышение квалификации, налаживание деловых связей между представителями бизнес-сообществ Крыма и исторических регионов России. Мероприятие станет очередным значимым событием общественной и экономической повестки для предпринимателей, – отметил Глава республики.

Участники форума представят свои продукты и услуги, познакомятся с новыми инструментами управления бизнесом и обсудят вопросы сотрудничества.

Особое внимание будет уделено интеграции участников специальной военной операции в предпринимательскую деятельность. Будут рассмотрены практики создания и развития социальных проектов, направленных на поддержку ветеранов и их семей, актуализированы примеры успешного вовлечения защитников Отечества в сферу бизнеса. Все это позволит бойцам не просто адаптироваться к мирной жизни, но и обрести уверенность в завтрашнем дне и внести вклад в экономику страны, – считает Глава Крыма.

По информации Сергея Аксёнова, сегодня число предпринимателей и самозанятых в Крыму превысило 264 тысячи, что на 12,7 % больше, чем в 2024 году.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым