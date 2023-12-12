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Сергей Аксёнов: Конституция – это выражение многовекового опыта российской государственности

Сергей Аксёнов: Конституция – это выражение многовекового опыта российской государственности

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:38 12.12.2023

И традиционных ценностей.

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем Конституции Российской Федерации.

Рад поздравить всех с Днем Конституции Российской Федерации!

Основной закон был принят ровно 30 лет назад, на Всенародном голосовании.

Конституция – правовой фундамент суверенитета и развития страны, основа общественного согласия, концентрированное выражение многовекового опыта российской государственности и наших традиционных ценностей.

За три десятилетия Россия прошла огромный путь, возродилась, приросла территориями. Эти изменения отразились в Основном законе. В нем закреплены результаты волеизъявления жителей Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Общероссийского голосования по одобрению внесения изменений в Конституцию.

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Сегодня по-особому звучат слова преамбулы Конституции: «…чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость…» Это то, что является духовной основой существования России, за что сражаются наши воины.

Желаю всем здоровья, благополучия и новых успехов в трудах на благо Родины!

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