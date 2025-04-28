Сергей Аксёнов: Крым продолжает наращивать темпы в продвижении своего туристского потенциала

Гран-при присуждены в четырех номинациях, в которых крымские проекты одержали абсолютную победу. Это «Регион туристических маршрутов», «Регион семейного отдыха», «Регион патриотического туризма», «Лучший региональный проект в сфере агропромышленного туризма, – сообщил Глава республики.

Кроме того, с 24 по 26 апреля в Воронеже прошел Всероссийский конкурс «Туристические города», в число победителей вошли три крымских города.

Евпатория завоевала гран-при в номинации «Город культурного наследия» и первое место в номинации «Город семейного отдыха». Городу Саки присуждено первое место в номинации «Город санаторного и оздоровительного туризма», а Старому Крыму – второе место в номинации «Город туристических и экскурсионных маршрутов, – отмечает Глава Крыма.

Проекты защищала команда Корпорации развития Республики Крым по представлению Министерства курортов и туризма РК.

Успех Крыма стал результатом напряженной совместной работы органов власти и представителей турбизнеса. Для нашего региона это стимул двигаться дальше в развитии отрасли и сохранении природного, культурного и исторического наследия, повышать качество обслуживания наших гостей, – заключил Глава республики.

СПРАВКА. По итогам сезона 2024 года в финал IV Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства» вышли 47 регионов в 20 официальных номинациях.

В финале II Всероссийской премии «Туристические города» за звание лучших боролись 84 города из 57 регионов в 25 официальных номинациях.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым