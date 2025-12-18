Сергей Аксёнов: «Крым с 2014 года находится на военном положении»

Вы знаете, люди в первую очередь верны своей стране и верны своему долгу. А долг каждого гражданина – поддерживать наших военнослужащих. Поэтому мы всегда готовы. Крым с 2014 года на самом деле на военном положении. У нас ни одного спокойного года не было. То есть, мы в таком режиме жили постоянно, – сказал руководитель региона.
Аксенов отметил, что у противника Крым с 2014 года был «темой номер один».
Тема Крыма все время будоражила западных и украинских политиков. Возврат Крыма было идеей фикс. Но крымчанам не привыкать преодолевать сложности. Это наша судьба, — подчеркнул глава республики.
источник: РИА Новости Крым
