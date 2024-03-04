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Сергей Аксёнов: в составе России преодолел межнациональные противоречия
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов: Крым в составе России преодолел межнациональные противоречия

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:36 04.03.2024

Крымское общество после вхождения в состав России смогло преодолеть межнациональные противоречия, которые искусственно культивировались украинскими властями. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Для Крыма — это время новых возможностей, — сказал Аксенов, отвечая на вопрос о том, какими для Крыма и России были минувшие 10 лет. — Главное, что у нас ушли все внутренние распри, противоречия внутри, которые искусственно насаждались киевскими властями. В Крыму национальный вопрос всегда был инструментом влияния и реагирования. Все украинские руководители стремились посеять здесь вражду, недопонимание. Любые поступки, которые могли, так сказать, перерасти в межнациональную рознь, поддерживались, культивировались.

Как отметил собеседник агентства, Крым за эти годы сохранил мир, свою идентичность и уважение граждан друг к другу, в том числе вопреки сложностям, которые возникали за последнее десятилетие.

А испытаний нам пришлось преодолеть за эти годы много — начиная от природных, стихийных, до конкретных шагов, которые враг предпринимал в отношении населения: отключение электроэнергии, водная блокада, воспрепятствование проезду через границу, снабжению лекарственными препаратами и другие вещи. Все, что они могли сделать, чтобы нам нагадить, они делали. Мы успешно все это преодолевали, — отмечает глава региона.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, на котором высказались за 96,7% и 95,6% проголосовавших. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ.

источник: ТАСС
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