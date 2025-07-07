Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Сергей Аксёнов: «Крымавтодор» должен стать дорожным монополистом в Крыму
Новости Республики
Сергей Аксёнов: "Крымавтодор" должен стать дорожным монополистом в Крыму

Сергей Аксёнов: «Крымавтодор» должен стать дорожным монополистом в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:26 07.07.2025

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымавтодор» должно стать монополистом по содержанию дорог в регионе с полностью сформированным парком техники и личным составом, заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Крымавтодор» — ведущее предприятие Республики Крым в области содержания, ремонта и строительства новых автомобильных дорог. Сегодня на содержании «Крымавтодора» 6 тыс. км дорог из 15 тыс. по Крыму (часть дорог федеральные), но абсолютное большинство дорог, около 13 тыс. км, включая грунтовые, будут на содержании «Крымавтодора». Сейчас на субподряде у него есть несколько частных организаций, но при этом кардинальная задача — выйти на то, чтобы «Крымавтодор» был единственным монопольным, полностью сформированным: со своей техникой, личным составом, со специалистами, — сказал он журналистам.

Глава региона отметил, что в регионе есть система обнаружения ям и приоритетных участков для ремонта дорог. Техническое оснащение ГУП сейчас находится на хорошем уровне, но недостаточном пока для того, чтобы содержать все крымские дороги в полном объеме. В 2025 и 2026 годах предприятие будет оснащено дополнительной техникой.

Узнайте больше:  Киев: США не поставляют американское вооружение Украине. Американцы, правда, это отрицают
источник: ТАСС
голоса
Оцените материал
Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x