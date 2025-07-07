Сергей Аксёнов: «Крымавтодор» должен стать дорожным монополистом в Крыму

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымавтодор» должно стать монополистом по содержанию дорог в регионе с полностью сформированным парком техники и личным составом, заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Крымавтодор» — ведущее предприятие Республики Крым в области содержания, ремонта и строительства новых автомобильных дорог. Сегодня на содержании «Крымавтодора» 6 тыс. км дорог из 15 тыс. по Крыму (часть дорог федеральные), но абсолютное большинство дорог, около 13 тыс. км, включая грунтовые, будут на содержании «Крымавтодора». Сейчас на субподряде у него есть несколько частных организаций, но при этом кардинальная задача — выйти на то, чтобы «Крымавтодор» был единственным монопольным, полностью сформированным: со своей техникой, личным составом, со специалистами, — сказал он журналистам.

Глава региона отметил, что в регионе есть система обнаружения ям и приоритетных участков для ремонта дорог. Техническое оснащение ГУП сейчас находится на хорошем уровне, но недостаточном пока для того, чтобы содержать все крымские дороги в полном объеме. В 2025 и 2026 годах предприятие будет оснащено дополнительной техникой.