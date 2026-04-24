Сергей Аксёнов: «Крымчане никогда не допустят религиозной вражды на полуострове»

Геноцид армян в 1915 – 1922 годах в Османской империи стал одним из самых страшных преступлений в истории человечества: порядка 1,5 миллиона мирных людей были жестоко убиты, замучены, а те, кто смог уцелеть, навсегда покинули родные места, – напомнил Аксенов.

Он отметил, что Россия в те годы восприняла боль братского армянского народа как свою собственную и приняла сотни тысяч беженцев. Многие из них нашли свое место в Крыму, где жили на протяжении долгих лет.

Наш долг – помнить о невинно убиенных и делать все возможное, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись. Чтобы на крымской земле не было места национальной и религиозной вражде, чтобы в нашем общем доме всегда царили мир и согласие, – написал Аксенов в своем канале в МАХ.

СПРАВКА: Армения настаивает на признании мировым сообществом геноцида армян в Османской империи. Турция традиционно отвергает обвинения в свой адрес, утверждая, что жертвами трагедии 1915 года были как армяне, так и турки. Острая реакция Анкары на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи является одной из главных причин сложных отношений между Турцией и Арменией.

