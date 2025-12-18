Сергей Аксёнов: «Крымчане остаются верны России и своему долгу»

Помимо прочего, Сергей Аксёнов остановился на темах поддержки Президента Владимира Путина и Вооруженных Сил Российской Федерации, обеспечения безопасности населения, дальнейшего социально-экономического развития республики. По его словам, на сегодняшний день в Республике Крым решены все глобальные стратегические вопросы, в том числе касающиеся обеспечения безопасности, электроснабжения, логистики.

Теперь нам необходимо решить ряд небольших с точки зрения государства, но очень важных для каждого гражданина вопросов. Речь в первую очередь, конечно, о повышении качества и уровня жизни. Дальнейшей модернизации требуют коммуникации, инфраструктура, улицы и дворы. Именно на это в настоящее время органы власти всех уровней нацеливают свои основные усилия, – сказал Глава республики.

Отвечая на вопрос о настроениях и настрое крымчан на Победу в специальной военной операции, Сергей Аксёнов отметил стратегически важную роль Крыма для всей страны. По словам Главы республики, регион всегда привлекал всеобщее внимание, а после 2014 года эти процессы только усилились.

Возврат Крыма у украинских и западных политиков был идеей фикс, это звучало в каждом интервью, в эфире каждого украинского телеканала. Но крымчане и до 2014 года были верны своей исторической Родине, и теперь остаются верны России, верны своему долгу. А сегодня долг каждого гражданина – поддерживать военнослужащих, и в этом вопросе никого из крымчан подталкивать не нужно. Нами движет патриотизм и чувство высокой ответственности перед страной, перед Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Поэтому не удивительно, что такое большое число крымчан приняло решение присоединиться к рядам подразделений «Барс-Крым». Добровольцы выполняют задачи, поставленные Министерством обороны России, как на территории республики, так и за ее пределами. Хочу выразить признательность всем жителям республики за неравнодушие, за четкую гражданскую позицию. Так – победим! – поблагодарил Глава Крыма.

В ходе интервью Сергей Аксёнов также подчеркнул планомерное развитие сферы туризма в Крыму, которое продолжается, несмотря на непростые обстоятельства. Так, Глава республики отметил растущий спрос не только на летний, но и на зимний отдых.

С каждым годом все больше объектов размещения создают условия для того, чтобы люди могли приезжать зимой, встретить новогодние праздники или на оздоровление. В целом туриндустрия демонстрирует хорошие темпы развития. Отельеры повышают уровень комфорта, качество обслуживания. Органы власти плотно сотрудничают с туроператорами, с владельцами отелей и гостиниц. Все нацелено на привлечение туристов. И, надо сказать, люди замечают эту работу. Из года в год турпоток в Крым растет в среднем на 15–20 %, – поделился Глава республики.

Сергей Аксёнов также сообщил о продолжающейся работе по увеличению пропускной способности Крымского моста в высокий сезон.

В настоящее время на мосту очередей нет, вопрос логистики на данном этапе полностью закрыт. Однако летом, когда едет основная масса гостей, время ожидания может увеличиваться. Происходит это в первую очередь в связи с требованиями по обеспечению безопасности. Совместно с федеральным Правительством вырабатываем варианты, обсуждаем различные инструменты и механизмы, еще раз изучили возможность организации дополнительных пропускных пунктов, чтобы все-таки снизить время ожидания. Делаем все, для того чтобы туристы чувствовали себя комфортно. При этом напоминаю автолюбителям, что в Крым можно добраться и через наши исторические регионы, – заключил Глава республики.

Полная запись интервью доступна по ссылке.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым