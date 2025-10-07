Сергей Аксёнов: «Крымчане всегда будут благодарны Президенту за исполнение мечты о возвращении Крыма в Россию»

Прямо сейчас:
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:18 07.10.2025

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с днем рождения Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Сегодня день рождения нашего Президента и Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина!

Владимир Владимирович – выдающийся Лидер современности. С его именем связаны исторические, глобальные перемены.

Это и возрождение России как великой мировой державы, и колоссальные успехи нашей страны в социально-экономическом развитии.

Это возвращение домой исконных русских земель, украденных у нашей страны после распада СССР, и рождение нового многополярного мира.

Мы, крымчане, всегда будем благодарны нашему Президенту за спасение Крыма от войны и большой крови, за исполнение крымской мечты о возвращении в родную гавань. За преображение и свободное, динамичное развитие полуострова, за уверенность в будущем и постоянное внимание к нуждам людей.

Мы едины в поддержке Главы нашего государства. Мы знаем и верим, что под руководством Верховного Главнокомандующего Россия придет к Победе.

Молимся за Президента, желаем ему крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, реализации намеченных планов и новых успехов в служении Отечеству! говорится в поздравлении Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

