Сергей Аксёнов: «Крымэнерго» необходимо полностью выполнить обязательства по техприсоединениям к электросетям

Глава республики констатировал, что к сегодняшнему дню ранее принятые предприятием обязательства по подключению граждан к электросетям не выполнены в полном объеме. При этом Сергей Аксёнов выразил надежду, что новый руководитель «Крымэнерго» Максим Шклярский сможет наладить это направление.

Продолжают поступать обращения от жителей Симферопольского, Сакского, Бахчисарайского и других районов о нарушении сроков исполнения договоров по техприсоединениям. Каждую жалобу необходимо рассмотреть в ручном режиме. В то же время «Крымэнерго» нужно определить четкую очередность выполнения работ. Считаю, что важно соблюсти принцип социальной справедливости и отработать в первую очередь уже оплаченные заявки за предыдущие годы, идти по дате поступления заявлений, – выразил мнение Глава Крыма.

Сергей Аксёнов дал поручение определить порядок выполнения техприсоединений в разрезе каждого муниципального образования.

Максим Шклярский сообщил, что графики будут разработаны в течение недели, заявители будут поделены на конкретные категории, чтобы ускорить процедуру.

Один из этапов мы уже начали реализовывать. Он включает исполнение договоров, долги по которым накопились за несколько лет. Обязательства уже закрыли по тем адресам, где не требовалось строительство дополнительной инфраструктуры, – сказал руководитель «Крымэнерго», добавив, что при возникновении спорных случаев или вопросов крымчане могут обращаться к нему напрямую через личную страницу в социальной сети «ВКонтакте».

Помимо этого, Сергей Аксёнов отметил все еще недостаточный уровень работы горячих телефонных линий «Крымэнерго» и других ресурсоснабжающих организаций.

На фоне жаркой погоды продолжает фиксироваться достаточно большое количество аварийных отключений электроснабжения. Однако горячие линии отрабатывают поступающие звонки неэффективно. Для операторов колл-центра требуется разработать четкий алгоритм действий, который будет применяться в случае нештатных ситуаций. Реагирование должно происходить без задержек, чтобы граждане понимали, когда и какого результата им ждать. Обязательно также использовать все доступные каналы в социальных сетях для максимального информирования населения. То же касается и других ресурсоснабжающих организаций, – акцентировал Глава республики.

В свою очередь, министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев проинформировал о налаженном взаимодействии по работе горячих линий между всеми ресурсоснабжающими организациями.

Также проверили работу горячих линий администраций муниципалитетов. Обратная связь поддерживается на более или менее должном уровне. Если вдруг дозвониться на горячую линию невозможно, крымчане могут обращаться по номерам Единых дежурно-диспетчерских служб Республики Крым в муниципальных образованиях или по телефону оперативного дежурного МЧС 8-3652-51-01-10. При угрозе жизни и здоровью – по номеру 112, – пояснил министр чрезвычайных ситуаций РК.

В дополнение Сергей Аксёнов заострил внимание на проблеме общежитий, расположенных в городе-герое Керчи. «Для жителей порядка 30 общежитий необходимо установить льготный тариф на электроэнергию», – поставил задачу Глава Крыма.

Максим Шклярский подчеркнул, что готовится соответствующая дорожная карта. В ближайшее время жильцов примут на прямые льготные расчеты с «Крымэнерго».

В совещании также принял участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым