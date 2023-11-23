Сергей Аксёнов: «Крымэнерго» получит 50 млн рублей на закупку трансформаторных подстанций

Глава Республики Крым провел совещание о проблемных вопросах муниципальных образований в Республике Крым. Открывая совещание, Сергей Аксёнов отметил, что исполнительская дисциплина в большинстве администраций муниципалитетов улучшилась.
Подавляющее большинство руководителей администраций муниципалитетов подняли качество работы с поручениями на более высокий уровень. Это в том числе благодаря тому, что стали самостоятельно вникать в проблемные вопросы, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.
Затем с докладом о ремонте пищеблоков и установке модульных пищеблоков, замене и обновлении оборудования в крымских школах выступила министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик.
Кроме того, Сергей Аксёнов поручил провести проверку и ремонт кровель зданий школ, пострадавших в результате неблагоприятных погодных условий.
Во всех школах, где практически каждый день заливает классы, нужно оперативно устранить протекания кровли. Республиканским органам власти и главам администраций необходимо подготовить перечень школ, в которых требуется провести работы, и взять на себя обязательства по их выполнению, – подчеркивает Глава республики.
В ходе совещания Сергей Аксёнов сообщил, что ГУП РК «Крымэнерго» получит 50 млн рублей на закупку трансформаторных подстанций.
В первую очередь будет проведена замена сетей, где происходит наибольшее число аварий. Больше всего обращений, касающихся сетей, поступает от жителей Симферопольского района, – уточняет Глава Крыма.
Также обсуждались вопросы исполнения доходной части бюджетов муниципалитетов, работы муниципальных комиссий по погашению задолженности по заработной плане и снижению неформальной занятости, другие.
В мероприятии приняли участие Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, вице-премьеры и министры Правительства Республики Крым, главы администраций муниципальных образований.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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