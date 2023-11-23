Сергей Аксёнов: «Крымэнерго» получит 50 млн рублей на закупку трансформаторных подстанций

Затем с докладом о ремонте пищеблоков и установке модульных пищеблоков, замене и обновлении оборудования в крымских школах выступила министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик.

Кроме того, Сергей Аксёнов поручил провести проверку и ремонт кровель зданий школ, пострадавших в результате неблагоприятных погодных условий.

Во всех школах, где практически каждый день заливает классы, нужно оперативно устранить протекания кровли. Республиканским органам власти и главам администраций необходимо подготовить перечень школ, в которых требуется провести работы, и взять на себя обязательства по их выполнению, – подчеркивает Глава республики.

В ходе совещания Сергей Аксёнов сообщил, что ГУП РК «Крымэнерго» получит 50 млн рублей на закупку трансформаторных подстанций.

В первую очередь будет проведена замена сетей, где происходит наибольшее число аварий. Больше всего обращений, касающихся сетей, поступает от жителей Симферопольского района, – уточняет Глава Крыма.

Также обсуждались вопросы исполнения доходной части бюджетов муниципалитетов, работы муниципальных комиссий по погашению задолженности по заработной плане и снижению неформальной занятости, другие.

В мероприятии приняли участие Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, вице-премьеры и министры Правительства Республики Крым, главы администраций муниципальных образований.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым