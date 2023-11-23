Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Сергей Аксёнов: «Крымэнерго» получит 50 млн рублей на закупку трансформаторных подстанций
актуально в республике
Сергей Аксёнов: «энерго» получит 50 млн рублей на закупку трансформаторных подстанций

Сергей Аксёнов: «Крымэнерго» получит 50 млн рублей на закупку трансформаторных подстанций

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:37 23.11.2023

Глава Республики Крым провел совещание о проблемных вопросах муниципальных образований в Республике Крым. Открывая совещание, Сергей Аксёнов отметил, что исполнительская дисциплина в большинстве администраций муниципалитетов улучшилась.

Подавляющее большинство руководителей администраций муниципалитетов подняли качество работы с поручениями на более высокий уровень. Это в том числе благодаря тому, что стали самостоятельно вникать в проблемные вопросы, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Затем с докладом о ремонте пищеблоков и установке модульных пищеблоков, замене и обновлении оборудования в крымских школах выступила министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик.

Кроме того, Сергей Аксёнов поручил провести проверку и ремонт кровель зданий школ, пострадавших в результате неблагоприятных погодных условий.

Во всех школах, где практически каждый день заливает классы, нужно оперативно устранить протекания кровли. Республиканским органам власти и главам администраций необходимо подготовить перечень школ, в которых требуется провести работы, и взять на себя обязательства по их выполнению, – подчеркивает Глава республики.

В ходе совещания Сергей Аксёнов сообщил, что ГУП РК «Крымэнерго» получит 50 млн рублей на закупку трансформаторных подстанций.

В первую очередь будет проведена замена сетей, где происходит наибольшее число аварий. Больше всего обращений, касающихся сетей, поступает от жителей Симферопольского района, – уточняет Глава Крыма. 

Также обсуждались вопросы исполнения доходной части бюджетов муниципалитетов, работы муниципальных комиссий по погашению задолженности по заработной плане и снижению неформальной занятости, другие.

Узнайте больше:  22 ноября – день Матроны. А есть ли у вас иван-чай?

В мероприятии приняли участие Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, вице-премьеры и министры Правительства Республики Крым, главы администраций муниципальных образований.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 18

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: власть в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
власть в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.