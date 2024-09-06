Сергей Аксёнов: «Крымэнерго» значительно повысило качество работы горячей телефонной линии

Глава республики призвал сотрудников предприятия не снижать набранный темп, увеличить объем обработанных звонков до 100 %, уделять особое внимание нештатным ситуациям. В настоящее время, как уточнил руководитель «Крымэнерго» Максим Шклярский, уровень обратной связи составляет порядка 85 % против 10-15 % в предыдущие периоды.

Сергей Аксёнов также заострил внимание на важности завершения плановой обрезки деревьев вдоль линий электропередачи.

Своевременная обрезка дает положительный результат – нештатных отключений света стало в разы меньше. Эту работу нужно закончить по всем муниципальным образованиям до 1 ноября, – сказал Глава Крыма.

В свою очередь, Максим Шклярский сообщил, что произведена обрезка уже около 12,5 тыс. деревьев, что действительно помогло предотвратить повреждение ЛЭП и возникновение аварийных ситуаций при недавних неблагоприятных погодных условиях.

В то же время одной из основных причин отключений на сетях стало подтопление устаревшего оборудования.

Большую часть энергоснабжения восстановили в регламентные сроки. В дальнейшем выявленные проблемные объекты будут включены в плановые работы в рамках повышения качества и надежности энергоснабжения, – пообещал руководитель «Крымэнерго».

Кроме того, Сергей Аксёнов напомнил о необходимости завершить перевод на льготный тариф многоквартирных домов, жители которых готовят пищу и отапливают помещения только с использованием электричества.

Прошу всех глав администраций совместно с начальниками местных РЭС активизировать эту работу до 15 сентября, – поручил Глава республики.

Помимо этого, сообщается, что в связи с неудовлетворительными показателями работы Южных электрических сетей было принято решение о снятии с должности начальника данного подразделения «Крымэнерго».

Также обсуждались вопросы модернизации трансформаторных подстанций в Белогорском, Ленинском, Сакском и Черноморском районах, ход работ по переводу жителей керченских общежитий на индивидуальные расчеты и по опломбировке центров питания и распределительных сетей для предотвращения хищений электричества.