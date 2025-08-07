Сергей Аксёнов: крымским отельерам остается менее месяца для того, чтобы включиться в реестр Росаккредитации

До 1 сентября 2025 года все средства размещения (гостиницы, хостелы, санатории, пансионаты, дома отдыха, кемпинги, базы отдыха, глэмпинги) обязаны пройти самооценку, включая те, которые уже были перенесены в реестр Росаккредитации из предыдущего реестра.

Средства размещения, которые этого не сделали, с 1 сентября получат статус «Приостановлен». Кроме того, их не будут отображать в поиске на сайтах бронирования. Реклама без ссылки на реестр также будет запрещена. А с 6 сентября не прошедший самооценку бизнес могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать.