Сергей Аксёнов: крымским отельерам остается менее месяца для того, чтобы включиться в реестр Росаккредитации

Напоминаю, что крымским отельерам остается менее месяца для того, чтобы пройти обязательную самооценку и включиться в реестр Росаккредитации. Этого требуют вступившие в силу изменения в Федеральный закон «О туристской деятельности в Российской Федерации».
До 1 сентября 2025 года все средства размещения (гостиницы, хостелы, санатории, пансионаты, дома отдыха, кемпинги, базы отдыха, глэмпинги) обязаны пройти самооценку, включая те, которые уже были перенесены в реестр Росаккредитации из предыдущего реестра.
Средства размещения, которые этого не сделали, с 1 сентября получат статус «Приостановлен». Кроме того, их не будут отображать в поиске на сайтах бронирования. Реклама без ссылки на реестр также будет запрещена. А с 6 сентября не прошедший самооценку бизнес могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать.
Для того, чтобы пройти самооценку онлайн, необходимо авторизоваться через Госуслуги в системе «Гостеприимство» Росаккредитации. Инструкция – на видео.
Более подробную информацию можно узнать на сайте Министерства курортов и туризма Республики Крым (https://mtur.rk.gov.ru/articles/655a954f-684c-413a-8dd0-7a9c973a2995) или по телефону горячей линии Министерства 8800-511-80-18», – говорится в сообщении.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым туристический
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым туристический