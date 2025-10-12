Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Сергей Аксёнов: «Крымский агропром продолжает успешно развиваться»
Новости Республики
Сергей Аксёнов: "Крымский агропром продолжает успешно развиваться"
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов: «Крымский агропром продолжает успешно развиваться»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:21 12.10.2025

Глава Республики Крым поздравил крымских аграриев с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. По словам Сергея Аксёнова, агропромышленная отрасль является одной из ключевых, от нее напрямую зависит продовольственная безопасность, положение дел в экономике, качество жизни людей.

По словам Главы республики, крымские сельхозработники не раз сталкивались с непредвиденными обстоятельствами и трудностями, однако напряженный труд и высокий профессионализм всегда помогали преодолевать любые преграды.

Сергей Аксёнов отметил, что 2025 год оказался непростым в плане погодных условий: засуха и весенние заморозки сильно ударили по отрасли.

Тем не менее развитие продолжается. Собранный урожай зерновых и зернобобовых культур позволяет полностью обеспечить внутренние потребности региона. В ряде сфер есть успехи. Так, выросло производство масличных культур, овощей закрытого грунта, яиц, хлебобулочных и мучных изделий. Увеличено поголовье крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, – поделился Глава Крыма.

Также продолжается государственная поддержка отрасли – в текущем году на эти цели запланировано направить порядка 3,2 млрд рублей.

Узнайте больше:  Сергей Аксёнов: "Крымчане всегда будут благодарны Президенту за исполнение мечты о возвращении Крыма в Россию"

Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников и руководителей предприятий, фермеров, агрономов, ученых, всех, кто работает в агропромышленном комплексе, за созидательный и очень нужный людям труд, за любовь к родной земле.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 3

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x