Сергей Аксёнов: «Крымский агропром продолжает успешно развиваться»

По словам Главы республики, крымские сельхозработники не раз сталкивались с непредвиденными обстоятельствами и трудностями, однако напряженный труд и высокий профессионализм всегда помогали преодолевать любые преграды.

Сергей Аксёнов отметил, что 2025 год оказался непростым в плане погодных условий: засуха и весенние заморозки сильно ударили по отрасли.

Тем не менее развитие продолжается. Собранный урожай зерновых и зернобобовых культур позволяет полностью обеспечить внутренние потребности региона. В ряде сфер есть успехи. Так, выросло производство масличных культур, овощей закрытого грунта, яиц, хлебобулочных и мучных изделий. Увеличено поголовье крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, – поделился Глава Крыма.

Также продолжается государственная поддержка отрасли – в текущем году на эти цели запланировано направить порядка 3,2 млрд рублей.

Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников и руководителей предприятий, фермеров, агрономов, ученых, всех, кто работает в агропромышленном комплексе, за созидательный и очень нужный людям труд, за любовь к родной земле.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым