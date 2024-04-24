Сергей Аксёнов: «Крыму не грозит сухопутная операция ВСУ»

Проведение специальной военной операции, мы располагаемся в одном из регионов, который расположен близко к линии фронта. При этом те меры, которые принимаются по безопасности, принимаются исчерпывающие, всеми службами. Гарантированно Крыму никакие сухопутные операции не угрожают. <…> В этой части никаких угроз абсолютно нет, — заявил Глава РК.