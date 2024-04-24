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Сергей Аксёнов: «у не грозит сухопутная операция ВСУ»
фото: pikist.com

Сергей Аксёнов: «Крыму не грозит сухопутная операция ВСУ»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:46 24.04.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксенов считает исчерпывающими меры безопасности, предпринятые в республике для защиты жителей и гостей, сообщил он в эфире телеканала «Россия-24«.

Проведение специальной военной операции, мы располагаемся в одном из регионов, который расположен близко к линии фронта. При этом те меры, которые принимаются по безопасности, принимаются исчерпывающие, всеми службами. Гарантированно Крыму никакие сухопутные операции не угрожают. <…> В этой части никаких угроз абсолютно нет, — заявил Глава РК.  

источник: ТАСС

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