Сергей Аксёнов наградил сотрудников УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

Как отметил Сергей Аксёнов, крымские чекисты работают системно и результативно, ведут бескомпромиссную борьбу с терроризмом и экстремизмом. Глава Крыма выразил уверенность, что все задачи, которые ставят перед Управлением Президент Российской Федерации Владимир Путин и директор ФСБ России Александр Бортников, будут выполняться эффективно и в полном объеме и впредь.

Отдельно Сергей Аксёнов поблагодарил ветеранов ФСБ, которые передают свой опыт молодежи. По мнению Главы республики, такая связь поколений не имеет цены.

В честь профессионального праздника Сергей Аксёнов вручил отличившимся сотрудникам крымского Управления ФСБ России заслуженные награды.

В мероприятии приняли участие Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, начальник УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю Александр Кулагин.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым