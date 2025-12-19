Прямо сейчас:
Сергей Аксёнов наградил сотрудников УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:06 19.12.2025

Глава Республики Крым принял участие в мероприятии накануне Дня работника органов безопасности Российской Федерации, который традиционно отмечается 20 декабря. Сергей Аксёнов поздравил сотрудников Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю, отметив их высокий уровень профессионализма и большой вклад в обеспечение безопасности республики и ее жителей.

Как отметил Сергей Аксёнов, крымские чекисты работают системно и результативно, ведут бескомпромиссную борьбу с терроризмом и экстремизмом. Глава Крыма выразил уверенность, что все задачи, которые ставят перед Управлением Президент Российской Федерации Владимир Путин и директор ФСБ России Александр Бортников, будут выполняться эффективно и в полном объеме и впредь.

Отдельно Сергей Аксёнов поблагодарил ветеранов ФСБ, которые передают свой опыт молодежи. По мнению Главы республики, такая связь поколений не имеет цены.

В честь профессионального праздника Сергей Аксёнов вручил отличившимся сотрудникам крымского Управления ФСБ России заслуженные награды.

В мероприятии приняли участие Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, начальник УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю Александр Кулагин.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым 

