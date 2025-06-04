Сергей Аксёнов наградили добровольцев отряда «Барс-Крым»

Наши граждане знают, кого благодарить за свою мирную жизнь, кому обязаны своим спокойствием. Добровольцы отряда «Барс-Крым» – это простые люди, которые стоят на защите наших рубежей наряду с подразделениями Министерства обороны и правоохранительных органов. Спасибо большое! Низкий поклон! – цитирует пресс-служба Главу республики.

Сергей Аксёнов добавил, что бойцы всегда могут рассчитывать на поддержку и помощь органов власти Крыма всех уровней.

За добросовестный труд, защиту государственных интересов, за активную гражданскую позицию и другие особые заслуги перед Республикой Крым Сергей Аксёнов вручил добровольцам Благодарности Главы Республики Крым и Благодарственные письма Главы Республики Крым.