Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Сергей Аксёнов наградили добровольцев отряда «Барс-Крым»
Новости Республики
Сергей Аксёнов наградили добровольцев отряда «Барс-Крым»
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Сергей Аксёнов наградили добровольцев отряда «Барс-Крым»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:28 04.06.2025

Глава Республики Крым вручил заслуженные награды добровольцам отряда «Барс-Крым». Сергей Аксёнов выразил признательность крымчанам, которые встали на защиту государственных интересов и участвуют в обеспечении территориальной неприкосновенности Крыма.

Наши граждане знают, кого благодарить за свою мирную жизнь, кому обязаны своим спокойствием. Добровольцы отряда «Барс-Крым» – это простые люди, которые стоят на защите наших рубежей наряду с подразделениями Министерства обороны и правоохранительных органов. Спасибо большое! Низкий поклон! – цитирует пресс-служба Главу республики.

Сергей Аксёнов добавил, что бойцы всегда могут рассчитывать на поддержку и помощь органов власти Крыма всех уровней.

Узнайте больше:  Какие фразы в вакансиях больше всего раздражают крымчан

За добросовестный труд, защиту государственных интересов, за активную гражданскую позицию и другие особые заслуги перед Республикой Крым Сергей Аксёнов вручил добровольцам Благодарности Главы Республики Крым и Благодарственные письма Главы Республики Крым.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 99

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: люди в Крыму

люди в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.